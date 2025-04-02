البابا فرنسيس يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ ١٧٥ لتأسيس مجلة "الحضارة الكاثوليكية"

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البابا فرنسيس يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ ١٧٥ لتأسيس مجلة "الحضارة الكاثوليكية"

وجه قداسة البابا فرنسيس رسالة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين بعد المائة لتأسيس مجلة "La Civiltà Cattolica" "الحضارة الكاثوليكية" وتحديدا عام ١٨٥٠. تحمل الرسالة تاريخ ١٧ آذار مارس ٢٠٢٥ وهي موجَّهة إلى مدير هذه المجلة التابعة للرهبنة اليسوعية الأب نونو دا سيلفا غونسالفيس. وقد جرى الاحتفال بهذه الذكرى مساء أمس الثلاثاء الأول من نيسان أبريل في مقر المجلة في روما.

استهل قداسة البابا فرنسيس رسالته مشيرا إلى أن الذكرى الخامسة والسبعين بعد المائة لتأسيس مجلة " الحضارة الكاثوليكية" تتيح له الفرصة ليوجه تحية حارة إلى الكتّاب والجماعة الرهبانية التي تتعاون في مختلف مراحل النشر. وشكرَ الرب على هذه السنوات التي رافقت فيها هذه المجلة أجيالاً عديدة، كحضورٍ صديق، مقدمة إرشادات مفيدة لتفسير أحداث العالم في ضوء الإيمان. وإذ أعرب عن تقديره العميق للخدمة التي يقدمونها للكرسي الرسولي وللكنيسة مشجعًا على مواصلة العمل بفرح، ختم قداسة البابا فرنسيس رسالته بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين بعد المائة لتأسيس المجلة اليسوعية " الحضارة الكاثوليكية" موكلا الجميع إلى حماية مريم العذراء والقديس اغناطيوس دي لويولا.