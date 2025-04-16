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2025.04.16 Incontro con il personale sanitario del Gemelli e del Vaticano
البابا

البابا فرنسيس يلتقي من اعتنوا به في المستشفى ويشكرهم على عملهم

عرَّفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بلقاء البابا فرنسيس اليوم الأربعاء حوالي سبعين ممن اعتنوا به في مستشفى جيميلي، وقد شكرهم الأب الأقدس على عملهم وأكد صلاته من أجلهم.

في بيان لها صدر اليوم الأربعاء ١٦ نيسان أبريل عرَّفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بلقاء قداسة البابا فرنسيس في الحادية عشرة صباحا في الفاتيكان مسؤولي والعاملين في مؤسسة مستشفى أغوستينو جيميلي والجامعة الكاثوليكية والإدارة الصحية في دولة حاضرة الفاتيكان، وهم ٧٠ شخصا تقريبا كانوا قد اعتنوا بالأب الأقدس خلال فترة إقامته في المستشفى. وتابعت دار الصحافة أنه وبعد تحية وجهها رئيس مجلس إدارة مؤسسة جيميلي دانييلي فرانكو وتهنئة البابا لمناسبة عيد الفصح وتمنياته لقداسته باستعادة صحته وجه البابا فرنسيس الشكر إلى الجميع موكدا صلاته من أجل كل منهم. وقال قداسته إنه يشكرهم على ما قدموا من خدمة جيدة جدا في المستشفى ودعاهم إلى مواصلة العمل بهذا الشكل.

وختم بيان دار الصحافة أن الأب الأقدس قد أراد في ختام اللقاء الذي استمر حوالي ٢٠ دقيقة تحية كل شخص وشكره بشكل فردي.

16 أبريل 2025, 15:09

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