في كلمته لمناسبة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يدعو إلى مواصلة الصلاة من أجل السلام

نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي نص الكلمة التي أعدها قداسة البابا فرنسيس لمناسبة صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد السادس من نيسان أبريل، الأحد الخامس من زمن الصوم.

استهل قداسة البابا فرنسيس كلمته مشيرا إلى أن إنجيل هذا الأحد الخامس من زمن الصوم يتحدث عن المرأة التي أُخِذَت في زنى (يوحنا ٨، ١ – ١١)، وبينما كان الكتبة والفريسيون يريدون رجمها، أعاد يسوع إلى هذه المرأة الجمال المفقود، لقد سقطت في التراب؛ وقد خطّ يسوع بإصبعه في هذا التراب وكتب قصة جديدة لها: إنه "إصبع الله"، الذي يخلّص أبناءه (راجع سفر الخروج ٨، ١٥) ويحرّرهم من الشر (راجع لوقا ١١، ٢٠). وأضاف البابا فرنسيس يقول أيها الأعزاء، كما خلال إقامتي في المستشفى، كذلك الآن في فترة النقاهة، أشعر بـ "إصبع الله" وأختبر حنانه. وفي يوبيل المرضى وعالم الصحة، أسألُ الربَ أن تصل لمسة محبته إلى مَن يتألمون وتشجّع مَن يعتنون بهم. وأصلّي من أجل الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين الذين لا تتم مساعدتهم دائما ليعملوا في ظروف مناسبة، بل ويكونون أحيانا ضحايا اعتداءات. وتابع البابا فرنسيس كلمته مشيرا إلى أن رسالتهم ليست سهلة وينبغي دعمها واحترامها. وأملَ أن يتم استثمار الموارد اللازمة في العلاج والبحث، كي تكون الأنظمة الصحية شاملة وتهتم بالأشد ضعفًا وفقرا.

هذا وشكر قداسة البابا فرنسيس في كلمته السجينات في سجن النساء في ريبيبيا على البطاقة التي أرسلنها، وقال إنه يصلّي من أجلهن ومن أجل عائلاتهن. كما وأشار إلى اليوم العالمي للرياضة من أجل السلام والتنمية، آملاً أن تكون الرياضة علامة رجاء لأشخاص كثيرين يحتاجون إلى السلام والاندماج الاجتماعي، وشكرَ الجمعيات الرياضية التي تنشّئ على الأخوّة.

كما ودعا قداسة البابا فرنسيس في كلمته إلى مواصلة الصلاة من أجل السلام، في أوكرانيا التي تتعرض لهجمات تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، من بينهم العديد من الأطفال. وتابع مشيرا إلى أن الشيء نفسه يحدث في غزة حيث يعيش الناس في ظروف لا يمكن تصوّرها، بدون مأوى وطعام ومياه نظيفة. وقال: لتصمت الأسلحة وليُستأنف الحوار؛ وليتم إطلاق سراح جميع الرهائن ولتُقدّم المساعدة للسكان. ودعا البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط؛ وفي السودان وجنوب السودان؛ وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وفي ميانمار التي تعاني بسبب الزلزال أيضا؛ وفي هاييتي حيث يتصاعد العنف الذي أدى الأيام الماضية إلى مقتل راهبتين.