البابا قد أعدَّ تأملات رتبة درب الصليب، وهناك تحسُّن في حالته الصحية

أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي عن مستجدات الحالة الصحية للبابا فرنسيس، الذي يواصل فترة النقاهة في بيت القديسة مارتا منذ خروجه من مستشفى "جيميلي" في ٢٣ آذار مارس الماضي، مشيرةً إلى تقدّم ملحوظ على الصعيد الحركي، والتنفس، والصوت. وأكد البيان أن استخدام الأوكسجين عالي التدفق بات أمرًا "ثانويًا" ويُقتصر على "أغراض علاجية"، بينما تزداد الفترات التي يمكن فيها للحبر الأعظم الاستغناء عن الأوكسجين بدون صعوبة.

وفي تحديث نُشر في ١٥ نيسان أبريل، أوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن البابا يُتابع مزاولة مهامه اليومية، وقد أعدّ شخصيًا تأملات درب الصليب لهذا العام، والتي ستُنشر يوم الجمعة ١٨ نيسان أبريل عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا. ومن داخل مقر إقامته في الفاتيكان، يواصل البابا لقاءات عمل قصيرة مع عدد من كبار المسؤولين في الكوريا الرومانية، كما يواظب على جلسات العلاج الفيزيائي، سواء الحركي أو التنفسي، إلى جانب تدريبات لتحسين الأداء الصوتي. أما استخدام الأوكسجين فيتم في ساعات المساء أو عند الحاجة فقط، حيث يُسجَّل ارتفاع في المدة الزمنية التي يمكنه خلالها الاستغناء عن أنابيب الأوكسجين.

وفيما يتعلّق بالاحتفالات الليتورجية الخاصة بالأسبوع المقدّس، أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن قدّاس تبريك الزيوت الذي يُقام صباح خميس الأسرار، سيترأسه الكاردينال دومينيكو كالكانيّو، الرئيس الفخري لإدارة ممتلكات الكرسي الرسولي، أمّا الاحتفال بآلام الرب فسيترأسه الكاردينال كلاوديو غوجيروتي، عميد دائرة الكنائس الشرقية، بينما سيترأس رتبة درب الصليب في الكولوسيوم الكاردينال بالدو راينا، النائب العام لأبرشية روما.

وأشارت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي إلى أنّ البابا هو بنفسه قد كلّف هؤلاء الكرادلة بترأس الاحتفالات الليتورجية. وحتى الآن، لم تُصدر أي معلومات مؤكدة عن مشاركته في رتب الثلاثية الفصحية، على أن يتم لاحقًا نشرُ برنامج الاحتفالات الكاملة في بازيليك القديس بطرس، بما في ذلك قدّاس "عشاء الرب" الذي سيُقام مساء خميس الأسرار عند الساعة السادسة، والذي لا يندرج ضمن احتفالات البابا الرسمية.