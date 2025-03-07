البابا: "أشكركم من أعماق قلبي على الصلوات التي ترفعونها من أجل ص

في تسجيل صوتي بُثَّ في ساحة القديس بطرس، عبّر البابا فرنسيس عن امتنانه للصلوات التي تُرفع من أجل شفائه، قائلاً: "أرافقكم من هنا. ليبارككم الله ولتحفظكم العذراء".

وجّه البابا فرنسيس رسالة شكر عبر تسجيل صوتي تمّ بثّه في ساحة القديس بطرس مساء أمس الخميس، ٦ آذار، عند بداية صلاة المسبحة الوردية من أجل شفائه، بحضور المؤمنين وعدد من معاونيه من الكوريا الرومانية. وفي كلماته التي بدت بصوت متأثر بفترة التعافي، قال البابا: "أشكركم من أعماق قلبي على الصلوات التي ترفعونها من أجل صحتي من الساحة، وأنا أرافقكم من هنا. ليبارككم الله ولتحفظكم العذراء. شكرًا لكم". وبينما كانت كلماته تتردد عبر مكبرات الصوت في ساحة القديس بطرس، عبّر الحاضرون عن تأثرهم العميق وشكرهم لله لسماع صوت الحبر الأعظم من جديد.

يُعدّ هذا التسجيل الصوتي الأول الذي يسمعه المؤمنون منذ دخول البابا إلى مستشفى جميلّي في روما في ١٤ شباط فبراير الماضي، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد. ورغم غيابه العلني، أكدت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في مناسبات عدة أن البابا ممتنٌّ للصلوات ورسائل الدعم والمودة التي تلقاها خلال هذه الفترة.

في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد ٢ آذار مارس، عبّر البابا عن امتنانه العميق قائلاً: "أود أن أشكركم على الصلوات التي ترتفع إلى الرب من قلوب الكثير من المؤمنين في أنحاء العالم. أشعر بمودّتكم وقربكم، وفي هذه اللحظة الخاصة، أشعر وكأنني "محمول" ومدعوم من قِبَل شعب الله بأسره. شكرًا لكم جميعًا!". وفي تلك المناسبة، أشار البابا أيضًا إلى الخبرة الروحية التي يعيشها من خلال المرض، معتبرًا أنه "بركة" وقال: "أشعر في قلبي بـ "البركة" التي تكمن داخل الضعف، لأننا في هذه الأوقات نتعلم أكثر كيف نثق بالرب. وفي الوقت عينه، أشكر الله لأنه يمنحني الفرصة لكي أشارك، جسدًا وروحًا، في حالة الكثير من المرضى والمتألمين".