البابا

البابا فرنسيس يطل من شرفة غرفته في المستشفى لتحية المؤمنين وشكرهم ومنحهم البركة

تحية قصيرة طال انتظارها، وإطلالة مرجوة منذ فترة. إنها اللحظات القليلة التي تلت منتصف نهار اليوم الأحد ٢٣ آذار مارس بدقائق قليلة والتي وجه خلالها البابا فرنسيس من شرفة غرفته في مستشفى جيميلي التحية إلى المؤمنين المحتشدين في باحة المستشفى وهم حوالي ٣ آلاف شخص. ولم ينطق قداسته سوى بكلمات قليلة حيث شكر الجميع ثم وجه التحية في لفتة منه إلى سيدة تحمل زهورا صفراء لمحها وسط الحاضرين، ثم بارك البابا الجميع.