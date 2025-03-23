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البابا فرنسيس يغادر المستشفى ويتوجه إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى قبل عودته إلى بيت القديسة مرتا

عقب تحيته المؤمنين من شرفة غرفته غادر قداسة البابا فرنسيس مستشفى جيميلي والذي كان قد توجه إليه في ١٤ شباط فبراير. وقبل العودة إلى الفاتيكان، وتحديدا إلى بيت القديسة مرتا حيث تنتظره فترة راحة ونقاهة، أراد الأب الأقدس التوجه إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى حيث أعطى البابا الكاردينال رولانداس مكريكاس رئيس أساقفة البازيليك باقة من الزهور ليضعها أمام أيقونة العذراء خلاص الشعب الروماني، وذلك حسبما ذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي.