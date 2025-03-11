ليلة هادئة للبابا فرنسيس في مستشفى جيميلي

هذا ما جاء في التحديث الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي اليوم، ١١ آذار مارس. في غضون ذلك، يستجيب البابا بشكل جيد للعلاج، لكن من الضروري مواصلة تلقيه في المستشفى لعدة أيام أخرى.

"مرت الليلة بهدوء، واستيقظ البابا حوالي الساعة الثامنة صباحًا"، جاء هذا التحديث من دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي اليوم، ١١ آذار مارس، بشأن الحالة الصحية للبابا، الذي يتواجد في مستشفى جيميلي منذ ١٤ شباط فبراير.

هذا وكان التقرير الطبي الصادر أمس قد أشار إلى تحسن في حالة البابا الصحية بشكل ملحوظ واستقرارها بشكل أكبر. كما أكدت فحوصات الدم والتقييم السريري والاستجابة الجيدة للعلاج الدوائي. وبناءً على ذلك، قرر الفريق الطبي رفع حالة الترقب الحذر. ومع ذلك، وبالنظر إلى تعقيد الوضع الصحي وخطورة العدوى التي كان يعاني منها عند دخوله المستشفى، سيكون من الضروري أن يواصل الأب الأقدس العلاج الدوائي في البيئة الاستشفائية لعدة أيام إضافية.

كذلك تمكن البابا صباح أمس من متابعة الرياضة الروحية عبر الاتصال المباشر مع قاعة بولس السادس، ثم تناول القربان المقدس وذهب إلى الكابلة في الشقة الخاصة للصلاة. وفي فترة بعد الظهر، واصل مشاركته في الرياضة الروحية عبر الاتصال المرئي. وقد أمضى يومه بالتناوب بين الصلاة والراحة.