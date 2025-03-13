ليلة هادئة للبابا في مستشفى جيميلي

هذا ما أفادت به دار الصحافة الفاتيكانية صباح اليوم، ١٣ آذار مارس، في أحدث تحديث عن حالة الأب الأقدس. ووفقًا للنشرة الطبية الصادرة مساء أمس، فإن الحالة السريرية للبابا لا تزال مستقرة، وقد أكدت آخر صورة شعاعية التحسن الذي طرأ خلال الأيام الماضية.

أوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي هذا الصباح أن "الليلة مضت بهدوء"، في إطار تحديثها حول الوضع الصحي للبابا، الذي يتواجد في مستشفى جيميلي بروما منذ ١٤ شباط فبراير. ومن المرجح ألا يتم إصدار نشرة طبية هذا المساء، لكن سيتم تزويد الصحفيين ببعض المعلومات العامة كالمعتاد.

أما النشرة الطبية الصادرة أمس، فقد أفادت بأن الحالة الصحية للبابا، رغم تعقيدها العام، لا تزال مستقرة. وأكدت صورة الأشعة السينية للصدر، التي أُجريت يوم أمس، التحسن الذي سُجّل في الأيام الماضية. هذا ويواصل البابا تلقي العلاج بالأكسجين عالي التدفق خلال النهار، إلى جانب استخدام التهوية الميكانيكية غير الباضعة أثناء الراحة الليلية. وفي صباح أمس، وبعد متابعته الرياضة الروحية عن بُعد من قاعة بولس السادس، نال القربان المقدس، وكرّس وقته للصلاة، ثم خضع لجلسة علاج طبيعي حركي. أما في فترة بعد الظهر، فقد شارك في الرياضة الروحية للكوريا الرومانية، ثم واصل الصلاة والراحة، إلى جانب متابعة جلسات العلاج الطبيعي التنفسي.