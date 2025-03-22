البابا فرنسيس يوجه رسالة إلى المشاركين في حج أبرشية نابولي اليوبيلي إلى روما

أعرب البابا فرنسيس في رسالة موجهة إلى مؤمني أبرشية نابولي وأبرشيات أخرى المشاركين في حج يوبيلي إلى روما عن فرحه لمعرفته بوحدتهم معه وفيما بينهم في المسيح وشَكرهم على قربهم وصلاتهم.

لمناسبة الحج اليوبيلي إلى روما الذي يقوم به مؤمنو أبرشية نابولي وأبرشيات أخرى وجه قداسة البابا فرنسيس رسالة قرأها رئيس أساقفة نابولي الكاردينال دومينيكو باتاليا صباح اليوم السبت ٢٢ آذار مارس خلال ترؤسه قداسا إلهيا في ساحة القديس بطرس لمناسبة هذا الحج. وبدأ قداسة البابا رسالته موجها التحية إلى المشاركين في الحج الذي هو تعبير عن الوحدة كجماعة مع رعاتكم ومع أسقف روما حسبما كتب، هذا إلى جانب الالتزام من أجل معانقة دعوة يسوع إلى الدخول "من الباب الضيق" (راجع متى ٧، ١٣). وشدد الأب الأقدس على ان هذا ما تفعل المحبة، فهي تُوحد وتُنمي معا، وهي التي حملتكم إلى هنا معا، تابع البابا فرنسيس، إلى قبر القديس بطرس الذي يمكنكم ان تنطلقوا منه مجدَّدا أكثر قوة في الإيمان وأكثر وحدة في المحبة.

وتابع الأب الأقدس أنه قد شعر بشكل كبير خلال هذه الأيام بدعم قربكم هذا حسبما كتب للمؤمنين المشاركين في هذا الحج اليوبيلي، وتحدث بشكل خاص عن الصلاة التي "رافقتموني بها". وأضاف أنه حتى وإن لم يكن قادرا على أن يكون وسطهم جسديا فإنه يعرب لهم عن فرحه الكبير لمعرفته بوحدتهم معه وفيما بينهم ككنيسة في يسوع المسيح.

وفي ختام رسالته الموجهة إلى مؤمني أبرشية نابولي وأبرشيات أخرى المشاركين في الحج إلى روما لمناسبة اليوبيل، والتي قرأها رئيس أساقفة نابولي الكاردينال دومينيكو باتاليا صباح اليوم خلال ترؤسه قداسا إلهيا في ساحة القديس بطرس، منح البابا فرنسيس البركة للجميع وأكد صلاته من أجلهم سائلا إياهم أن يواصلوا الصلاة من أجله.