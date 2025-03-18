البابا: الحرب عبثية، لنُجرد الأرض من السلاح

ننشر فيما يلي الرسالة التي وجّهها البابا فرنسيس إلى مدير صحيفة كورييري ديلا سيرا، لوتشيانو فونتانا، ردًا على رسالته التي عبّر فيها عن قربه من الحبر الأعظم في زمن المرض هذا، والتي طلب فيها منه تجديد نداء من أجل السلام ونزع السلاح عبر صفحات الصحيفة.

كتب الأب الأقدس أود أن أشكرك على كلماتك التي عبّرت بها عن قربك في زمن المرض هذا، الذي قلت فيه أن الحرب تبدو أمرًا عبثيًا أكثر من أي وقت مضى. إنّ الضعف البشري، في الواقع، لديه القدرة على أن يجعلنا أكثر وضوحًا في التمييز بين ما هو باقٍ وما هو زائل، بين ما يمنح الحياة وما يسبب الموت. ربما لهذا السبب نحاول غالبًا إنكار حدودنا والهرب من مواجهة الأشخاص الضعفاء والجَرحى، لأنهم يملكون القدرة على التشكيك في المسار الذي اخترناه، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

تابع البابا فرنسيس يقول أود أن أشجعك، وأشجع جميع الذين يكرّسون جهدهم وعقولهم لنقل الأخبار، من خلال وسائل الإعلام التي باتت تربط عالمنا في الزمن الحقيقي، على إدراك أهمية الكلمات. فالكلمات ليست مجرد حروف تُقال، بل هي أفعال تُشكّل بيئتنا الإنسانية، إذ يمكنها أن توحّد أو تفرّق، أن تخدم الحقيقة أو تستغلها. لذا، علينا أن نجرّد الكلمات من الأسلحة، لكي نجرد العقول من الأسلحة، ونجرد الأرض من الأسلحة. هناك حاجة ماسّة اليوم إلى التأمل، والهدوء، وإدراك تعقيد الواقع.

أضاف الحبر الأعظم يقول في حين أن الحرب لا تخلّف سوى الدمار في الجماعات والبيئة بدون أن تقدّم حلولًا حقيقية للصراعات، فإن الدبلوماسية والمنظمات الدولية تحتاج إلى روح جديدة تمنحها المصداقية والديناميكية. كذلك يمكن للأديان أن تستقي من الروحانيات العميقة للشعوب، لكي تعيد إشعال الرغبة في الأخوَّة والعدالة، والرجاء في السلام.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول هذا كله يتطلب التزامًا، وجهدًا، وصمتًا، وكلمات. لنشعر بأننا متحدون في هذا المسعى، الذي لن تتوقف النعمة السماوية عن إلهامه ومرافقته.