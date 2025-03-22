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البابا فرنسيس ينوي منح البركة غدا الأحد من نافذة غرفته في مستشفى جيميلي لمناسبة صلاة التبشير الملائكي

أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم السبت أن البابا فرنسيس ينوي الإطلال من نافذة غرفته في مستشفى جيميلي بعد الثانية عشرة من ظهر الغد الأحد ٢٣ آذار مارس لمنح البركة لمناسبة تلاوة صلاة التبشير الملائكي. وسيكون هذا الظهور الأول للأب الأقدس منذ توجهه إلى المستشفى في ١٤ شباط فبراير إذا استثنينا الصورة الفوتوغرافية التي نُشرت الأحد المنصرم ١٦ من الشهر للبابا في الكابلة الملحقة بغرفته في المستشفى.