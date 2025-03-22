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2025.03.16 Preghiera A. gemelli
البابا

البابا فرنسيس ينوي منح البركة غدا الأحد من نافذة غرفته في مستشفى جيميلي لمناسبة صلاة التبشير الملائكي

أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم السبت أن البابا فرنسيس ينوي الإطلال من نافذة غرفته في مستشفى جيميلي بعد الثانية عشرة من ظهر الغد الأحد ٢٣ آذار مارس لمنح البركة لمناسبة تلاوة صلاة التبشير الملائكي. وسيكون هذا الظهور الأول للأب الأقدس منذ توجهه إلى المستشفى في ١٤ شباط فبراير إذا استثنينا الصورة الفوتوغرافية التي نُشرت الأحد المنصرم ١٦ من الشهر للبابا في الكابلة الملحقة بغرفته في المستشفى.
22 مارس 2025, 11:28

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