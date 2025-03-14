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استمرار استقرار الوضع الصحي للبابا فرنسيس الذي أمضى ليلة هادئة

في مواصلتها التعريف بالحالة الصحية لقداسة البابا أكدت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي اليوم الجمعة أن البابا فرنسيس قد أمضى ليلة هادئة، كما ويتواصل استقرار وضعه الصحي وإن كان في إطار لا يزال يوصف بالمعقد.

أمضى قداسة البابا فرنسيس ليلة هادئة حسبما ذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم الجمعة ١٤ آذار مارس، وأوضحت أن الأب الأقدس قد واصل تلقي العلاج ويستمر حصوله على الأكسجين صباحا وعلى التهوية الميكانيكية غير الباضعة ليلا. عرَّفت دار الصحافة من جهة أخرى بالاحتفال الصغير الذي أقامه العاملون الطبيون للبابا فرنسيس أمس ١٣ آذار مارس وذلك لمناسبة مرور ١٢ سنة على انتخابه خليفة للقديس بطرس. هذا ويستمر وصف الوضع الصحي للأب الأقدس بالمستقر وإن كان في إطار معقد. وقد تابع االبابا فرنسيس أمس أيضا الرياضة الروحية للكوريا الرومانية.