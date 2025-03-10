ليلة هادئة للبابا في مستشفى جيميلي

أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي تحديثًا حول الحالة الصحية للبابا، الذي يتواجد في مستشفى جيميلي منذ ١٤ شباط فبراير. وقد شارك أمس في القداس الإلهي، ثم تابع عبر الفيديو الرياضات الروحية للصوم الكبير مع الكوريا الرومانية.

أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في تحديثها الصادر اليوم، الاثنين ١٠ آذار مارس، بأن "البابا قضى ليلة هادئة وهو يستريح". هذا وقد أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مساء أمس بأن البابا قد تابع بالفيديو من مستشفى جيميلي في روما الرياضة الروحية التي بدأت بعد ظهر الأحد في قاعة بولس السادس، بمشاركة الكوريا الرومانية، ويقودها واعظ البيت الرسولي، الأب روبرتو بازوليني، الراهب الكبوشي. وقد انضم البابا روحيًا إلى جميع الذين يشاركون في هذه الرياضة.

وفي وقت سابق من الصباح، استقبل البابا زيارة من أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، ومن نائب أمين سر الدولة، المونسنيور إدغار بينيا بارا. كما شارك في القداس مع الفريق الطبي والمساعدين الذين يرافقونه خلال فترة علاجه. كما ويواصل البابا الخضوع للعلاج الطبيعي ولجلسات العلاج التنفسي والحركي، إلى جانب اتباع النظام الغذائي الذي أوصى به الأطباء، والذي يشمل الآن الأطعمة الصلبة.

هذا ولا تزال الحالة الصحية للبابا مستقرة مع تسجيل تحسن طفيف وتدريجي، وفقًا لما جاء في النشرة الطبية الصادرة مساء أمس، إلا أن الوضع لا يزال معقدًا، ما يدفع الأطباء إلى إبقاء التشخيص غير نهائي. وخلال الليل، وبعد خضوعه لأكسجة عالية التدفق عبر القنيات الأنفية خلال النهار، سينتقل البابا مجددًا، كما هو مقرر، إلى التنفس الميكانيكي غير الباضع. ومن المنتظر أن تصدر النشرة الطبية التالية مساء اليوم الاثنين، إذ لم يتم نشر أي تقرير طبي أمس الأحد نظرًا لاستقرار حالته الصحية