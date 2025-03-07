ليلة هادئة للبابا فرنسيس في مستشفى جيميلي

تحديث جديد من دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي حول الحالة الصحية للحبر الأعظم. في تسجيل صوتي تم بثه أمس قبل صلاة المسبحة الوردية في ساحة القديس بطرس، عبّر البابا فرنسيس عن امتنانه للمحبة والصلاة من أجل صحته. وتبقى حالته مستقرة، فيما تبقى التوقعات الطبية قيد المتابعة.

جاء في البيان الصادر اليوم، ٧ آذار مارس، عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن "البابا قد قضى ليلة هادئة واستيقظ بعد الساعة الثامنة صباحًا بقليل". ويواصل البابا تلقي الرعاية الطبية في مستشفى جيميلي، منذ ١٤ شباط فبراير الماضي.

وفي النشرة التي صدرت مساء أمس الخميس، أفادت دار الصحافة بأن الحالة السريرية للبابا مستقرة مقارنة بالأيام السابقة، ولم يتمّ تسجيل أي نوبات من ضيق التنفس. وقد واصل البابا العلاج الطبيعي التنفسي والحركي، محققًا استفادة ملحوظة، في حين بقيت المؤشرات الديناميكية الدموية ونتائج الفحوصات المخبرية ضمن المستويات الطبيعية، ولم تسجَّل أي حالات ارتفاع في درجة الحرارة. ورغم استمرار الأطباء في الإبقاء على التكهنات الطبية قيد التحفظ، فقد تقرر إصدار التحديث الصحي المقبل يوم السبت، نظرًا لاستقرار الوضع العام. هذا وخلال يوم أمس، خصص البابا وقته لبعض النشاطات العملية في فترتي الصباح والمساء، متنقلًا بين العمل والراحة والصلاة، فيما تلقّى سرّ الإفخارستيا قبل تناول الغداء.