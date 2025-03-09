البابا فرنسيس يمضي ليلة هادئة

أكدت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس قد أمضى ليلة هادئة كما وتتواصل استجابته الجيدة للعلاج.

أمضى قداسة البابا فرنسيس ليلة هادئة ووواصل الراحة. هذا ما ذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم الأحد ٩ آذار مارس بعد أن أصدرت مساء أمس السبت بيانا أشارت فيه إلى تحسن في الوضع الصحي للأب الأقدس. وتحدث البيان عن استقرار خلال الأيام الأخيرة وأكد استجابة البابا الجيدة للعلاج، وتابع أنه لم يسجَّل ارتفاع في درجة الحرارة ولم يطرأ من جهة أخرى تغيير على نتائج فحص الدم. إلا أن الأطباء يواصلون عدم ذكر توقعات حول تطور الوضع الصحي. وكان بيان الأمس قد أشار إلى تناول البابا صباحا سر الإفخارستيا وإلى صلاته في الكابلة الصغيرة الملحقة بغرفته بينما تناوب بعد الظهر الراحة والعمل.