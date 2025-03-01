البابا فرنسيس قضى ليلة هادئة

آخر المستجدات بشأن صحة الحبر الأعظم، الذي يتلقى العلاج في مستشفى جيميلي

أكدت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، في تحديثها الصباحي اليوم ١ آذار مارس، أن البابا فرنسيس قد قضى ليلة هادئة وهو يستريح. وكان البيان الصادر مساء أمس قد أفاد بأن البابا، الذي نُقل إلى مستشفى جيميلي في ١٤ شباط فبراير، قد تعرَّض بعد ظهر لنوبة تشنج في القصبات الهوائية، تسببت في نوبة قيء مصحوبة بالاستنشاق، ما أدى إلى تدهور مفاجئ في حالته التنفسية. وجاء ذلك بعد قضائه ساعات الصباح بين جلسات العلاج الطبيعي التنفسي والصلاة في الكابلة. وقد تدخل الفريق الطبي على الفور، حيث تم شفط القصبات الهوائية وبدء التهوية الميكانيكية غير الباضعة، ما أسهم في تحسن تبادل الغازات. ورغم الأزمة الصحية، بقي البابا يقظًا ومتجاوبًا، متعاونًا مع الإجراءات العلاجية. ولا تزال حالته تخضع للمتابعة الدقيقة، فيما يبقى التشخيص الطبي متحفظًا.