تواصُل استقرار الوضع الصحي للبابا فرنسيس وتسجيل تحسن طفيف

تواصل دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي تعريفها بالحالة الصحية للبابا فرنسيس التي يستمر استقرارها مع تسجيل تحسن طفيف.

في تعريفها بالحالة الصحية للبابا فرنسيس تحدثت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان لها مساء أمس الجمعة ٢١ آذار مارس عن مواصلة استقرار الأوضاع الصحية للأب الأقدس وتسجيل تحسنات طفيفة فيما يتعلق بالحركة والتنفس. وتابعت دار الصحافة مشيرة إلى أن قداسة البابا قد أمضى يوم الأمس ما بين تلقي العلاج الدوائي والفيزيائي لتحسين القدرة على التنفس وعلى التحرك، الصلاة والقليل من العمل، كما ولم يتلقَ قداسته زيارات. أوضح بيان دار الصحافة من جهة أخرى أن البابا فرنسيس لم يتلقَ ليلا التهوية الآلية بل حصل فقط على الأكسجين عبر الأنف الذي كان يتم اللجوء إليه عادةً خلال النهار بينما قل استخدام هذا الأكسجين خلال اليوم. وختمت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الأطباء لم يعطوا حتى الآن مؤشرات حول موعد محتمَل لمغادرة الاب الأقدس المستشفى.