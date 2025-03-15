البابا في مستشفى جيميلي: وضع مستقر وتعافٍ بطيء

نظرًا لاستقرار الحالة الصحية للبابا، لم يُصدر الأطباء مساء أمس نشرة طبية، وهو ما وصفته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بـ"العنصر الإيجابي"، مشيرة إلى أن وتيرة نشر المعلومات الطبية ستتراجع تدريجيًا. وقد واصل البابا فرنسيس العلاجات المقررة.

لا توجد أي مستجدات بشأن الحالة الصحية للبابا فرنسيس، فالوضع مستقر، ولهذا قرر الأطباء عدم إصدار النشرة الطبية التي كانت مقررة هذا المساء، وفقًا لما أعلنته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، مؤكدة أن هذا التطور يُعد مؤشرًا إيجابيًا. هذا ومن المرجح أن تصدر معلومات طبية جديدة مساء اليوم، ولكن يُتوقع أن تقلّ النشرات الطبية تدريجيًا نظرًا لاستقرار الوضع. كما أنه لن يتم بعد الآن نشر تحديثات صباحية حول كيفية قضاء البابا ليلته. وأوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن تعافي البابا يسير بوتيرة بطيئة، ويتطلب وقتًا كي تترسخ التحسنات الصحية. أما يوم البابا، فقد خُصِّص للصلاة وللجلسات العلاجية، بما في ذلك العلاج الطبيعي التنفسي والحركي.