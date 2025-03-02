البابا فرنسيس يمضي ليلة هادئة ويواصل الراحة

تواصل دار الصافة التابعة للكرسي الرسولي تعريفها بالوضع الصحي للبابا فرنسيس والذي أمضى ليلة هادئة ويواصل الراحة.

ذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم الأحد ٢ آذار مارس أن البابا فرنسيس قد أمضى ليلة هادئة ويواصل الراحة. وكان بيان صدر مساء أمس السبت قد تحدث عن استقرار الوضع الصحي للأب الأقدس وقد تناوب تلقي التهوية الميكانيكية غير الباضعة وفترات طويلة من العلاج بالأكسجين. وأضافت دار الصحافة في بيان الأمس أن رد الفعل كان جيدا فيما يتعلق بتبادل الغازات كما ولم يتعرض البابا فرنسيس لارتفاع في درجة الحرارة ولم يسجَّل ارتفاع في كريات الدم البيضاء. هذا وقد تناول الأب الأقدس الطعام بشكل طبيعي وتلقى العلاج الطبيعي التنفسي وذلك في يقظة وتعاون مع من يقوم بعلاجه. لم يعانِ قداسته من جهة أخرى من تشنجات للقصبات الهوائية مثل ذلك الذي أصابه قبل يومين. هذا وتناول البابا فرنسيس القربان المقدس بعد ظهر الأمس وكرس وقته للصلاة. ويستمر التحفظ حول التوقعات الخاصة بتطور الحالة الصحية.