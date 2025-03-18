البابا في مستشفى جيملي: تحسن طفيف في الحالة التنفسية والحركية

تحدثت دار الصحافة الفاتيكانية عن آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس، الذي أمضى يومه بين الصلاة والراحة والعلاج. حالته مستقرة مع تحسن طفيف بفضل العلاج التنفسي والعلاج الحركي.

وفقًا لتحديث دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مساء أمس ١٧ آذار مارس، فإن حالة البابا، الذي تم نقله إلى مستشفى جيملي منذ أكثر من ثلاثين يومًا، مستقرة مع تحسن طفيف بفضل العلاج التنفسي والعلاج الحركي. وكما كان متوقعًا، لم يتم نشر أي تقرير طبي. وأوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في المعلومات التي قدمتها للصحفيين أن البابا يستخدم الآن بشكل أقل الأوكسجين عالي التدفق عبر الأنابيب الأنفية، وفي بعض الأحيان يمكنه الاستغناء عن الأوكسجين. كما يستخدم في الليل التهوية الميكانيكية غير الغازية.

وهذا الأمر يفسر ظهور البابا في الصورة التي تم التقاطها ونشرها يوم الأحد ١٦ آذار مارس – وهي أول صورة له منذ دخوله المستشفى – بدون استخدام الأوكسجين. وبالنسبة للصورة، فإن الورم في يده الذي كان ظاهرًا في الصورة يرجع إلى انخفاض الحركة، لكن حالته قد تحسنت بالفعل. وقد أمضى البابا يومه بشكل مشابه لليوم السابق: صلاة، راحة، وبعض الأعمال.

هذا ومن المتوقع صدور التقرير الطبي القادم يوم الأربعاء. وفي مساء اليوم، ستقدم دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بعض المعلومات العامة للصحفيين كما حدث مساء أمس.