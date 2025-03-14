المشاركون في الرياضة الروحية للكوريا الرومانية يوجهون رسالة إلى البابا فرنسيس في ذكرى انتخابه

تأكيد القرب والصلاة والشكر، كان هذا محور الرسالة التي وجهها أمس الخميس ١٣ آذار مارس إلى قداسة البابا فرنسيس المشاركون في الرياضة الروحية للكوريا الرومانية وذلك لمناسبة مرور ١٢ سنة على انتخابه خليفة للقديس بطرس.

لمناسبة مرور ١٢ سنة، أمس الخميس ١٣ آذار مارس، على انتخاب البابا فرنسيس خليفة للقديس بطرس وجه المشاركون في الرياضة الروحية للكوريا الرومانية، والتي يتابعها البابا من المستشفى، رسالة إلى الأب الأقدس قرأها من قاعة بولس السادس قبل تأمل بعد ظهر الأمس المطران فيتوريو فرنشيسكو فيولا أمين سر الدائرة الفاتيكانية للعبادة الإلهية وتنظيم الأسرار. وبدأت الرسالة بتوجيه المشاركين في الرياضة الروحية التهنئة إلى الأب الأقدس، كما وأكدوا من جهة أخرى شكرهم والمحبة البنوية التي، وحسبما جاء في الرسالة، تربطنا بشخصكم وبالرسالة الرسولية الموكلة إليكم. ثم عادت الرسالة إلى أمسية إعلان انتخاب البابا فرنسيس ١٢ سنة مضت وأكدت احتفاظ الجميع في القلوب بذكرى تلك اللحظة التي تَلَقى فيها شعب الله بفرح في ساحة القديس بطرس المكتظة بركة أسقف روما الجديد وراعي الكنيسة الجامعة.

وواصلت رسالة المشاركين في الرياضة الروحية للكوريا الرومانية مشيرة إلى الصلاة التي يرفعها شعب الله في كل مكان من أجل البابا الذي يواجه اختبار المرض، ومن هذه القاعة، أكد المشاركون، يتحد الجميع في هذه الصلاة في شركة روحية. تم من جهة أخرى تأكيد إنماء الرجاء خلال هذه السنة اليوبيلية في أن تنتشر وسط الشعوب والأشخاص ذوي النوايا الطيبة رسالة السلام والأخوّة التي يدعونا إليها بشكل متواصل تعليمكم، جاء في الرسالة، وأن تنمو لدى الجميع الرغبة في أن يكونوا تلاميذ للرب وشهودا للإنجيل وبناة لملكوت الله.

ثم ختمت الرسالة بشكر الرب على تثبيتنا في الإيمان وقيادتنا في الوحدة من خلال خليفة بطرس الرسول حسبما ذكر المشاركون في الرياضة الروحية والذين أكدوا القرب والصلاة، ثم طلبوا شفاعة مريم العذراء من أجل البابا سائلين أن تحرس قداسته في محبة المسيح.