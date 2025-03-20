بيان دار الصحافة الفاتيكانية بشأن وضع البابا الصحي: إيقاف التهوية الآلية وتقدم في العلاج الفيزيائي
أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مساء أمس الأربعاء بيانا بشأن أوضاع البابا الصحية، مشيرة إلى إيقاف التهوية الآلية، ومؤكدة حصول تقدّم في العلاج الفيزيائي الحركي والتنفسي. كما جاء في البيان أن البابا احتفل صباحاً بالقداس في عيد القديس يوسف.
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وقد أكد الأطباء أن الالتهابات الرئوية أصبحت تحت السيطرة، مع أنها ما تزال موجودة وأن نتائج التحاليل المخبرية طبيعية، ولم يتعرض البابا لارتفاع في درجات الحرارة، وقد أمضى نهاره مصلياً ومتلقياً العلاج، بالإضافة إلى القيام ببعض نشاطات العمل. فيما يتعلق باحتفالات الأسبوع المقدس أوضح البيان أن أي قرار لم يُتخذ بعد بهذا الشأن.
20 مارس 2025, 10:45