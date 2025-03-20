بيان دار الصحافة الفاتيكانية بشأن وضع البابا الصحي: إيقاف التهوية الآلية وتقدم في العلاج الفيزيائي

وقد أكد الأطباء أن الالتهابات الرئوية أصبحت تحت السيطرة، مع أنها ما تزال موجودة وأن نتائج التحاليل المخبرية طبيعية، ولم يتعرض البابا لارتفاع في درجات الحرارة، وقد أمضى نهاره مصلياً ومتلقياً العلاج، بالإضافة إلى القيام ببعض نشاطات العمل. فيما يتعلق باحتفالات الأسبوع المقدس أوضح البيان أن أي قرار لم يُتخذ بعد بهذا الشأن.