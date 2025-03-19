بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بشأن الوضع الصحي للبابا

جاء في البيان أن أوضاع الحبر الأعظم ما تزال مستقرة مع أن الإطار العام الصحي يبقى معقدا. وقد سُجل تحسن طفيف فيما يتعلق بالقدرة على الحركة والتنفس، في وقت يتراجع فيه تدريجياً اللجوء إلى التهوية الآلية خلال ساعات الليل وإلى العلاج بالأكسيجين خلال ساعات النهار. وأضاف البيان أن البابا فرنسيس أمضى يومه، الثلاثاء، متلقياً العلاج، ومصلياً، بالإضافة إلى القيام ببعض نشاطات العمل. كما أن الحبر الأعظم يتّبع حمية غذائية وصفها له الأطباء. وختم البيان موضحاً أن النشرة الصحية المقبلة ستصدر مساء الأربعاء.