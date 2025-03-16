آخر بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بشأن الأوضاع الصحية للبابا فرنسيس

جاء في آخر بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مساء أمس السبت، أن الأوضاع الصحية للبابا فرنسيس ما تزال مستقرة وقد تحقق بعض التقدم الملحوظ خلال الأسبوع الماضي.

أوضح البيان أن العلاج بواسطة الأوكسيجين مستمر ما يقلص تدريجياً الحاجة للجوء إلى التهوية الآلية خلال ساعات الليل. كما أن الحبر الأعظم ما يزال يحتاج إلى علاج طبي في المستشفى، فضلا عن العلاج الفيزيائي والتنفسي. وأضاف أن البابا يمضي الجزء الأكبر من النهار متلقياً العلاج، مصلياً وبالإضافة إلى أخذ قسط من الراحة فضلا عن العمل قليلا. وأشار بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي إلى أن النشرة الصحية المقبلة، بشأن أوضاع البابا، ستصدر يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.