البابا يبرق معزيا بضحايا حادث مروري في غواتيمالا

في البرقية التي حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووُجهت إلى رئيس أساقفة سانتياغو دي غواتيمالا عبر فرنسيس عن حزنه العميق لدى تلقيه نبأ سقوط الحافلة في وادٍ، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الركاب الذين كانوا على متنها.

وأكد البابا فرنسيس أنه يرفع صلواته إلى الله القدير من أجل راحة أنفس الموتى، كما يتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

في ختام البرقية منح البابا الكل بركاته الرسولية المعزية، كعلامة رجاء في الرب القائم من بين الأموات.