البابا فرنسيس يبدأ في المستشفى علاجا لعدوى في المجرى التنفسي

بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي حول الوضع الصحي لقداسة البابا فرنسيس

في تعريف بالوضع الصحي لقداسة البابا فرنسيس، عقب توجهه إلى مستشفى جيميلي في روما أمس الجمعة ١٤ شباط فبراير، أوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مساء أمس أنه قد أجريت فحوص متخصصة للأب الأقدس وقد كشفت الفحوص الأولية عن إصابته بعدوى في المجرى التنفسي. وتابعت دار الصحافة في بيان لها أن البابا فرنسيس قد بدأ علاجا داخل المستشفى والذي كان قد نُقل إليه بسبب تفاقم حدة التهاب الشعب الهوائية الذي يعاني منه منذ فترة. وتابع البيان مشيرا إلى ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. هذا وقد أضاف مدير دار الصحافة السيد ماتيو بروني أن الأب الأقدس في حالة معنوية جيدة وقد طالع بعض الصحف.