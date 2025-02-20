البابا في مستشفى "جيميلي" أمضى ليلة هادئة

البابا فرنسيس، الذي أُدخل إلى المستشفى الجامعي في روما منذ ١٤ شباط فبراير، استيقظ هذا الصباح وتناول فطوره جالسًا على كرسي.

أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم، ٢٠ شباط فبراير، تحديثًا عن حالة الحبر الأعظم، جاء فيه: "لقد أمضى البابا ليلة هادئة، واستيقظ هذا الصباح وتناول فطوره جالسًا على كرسي". أما في البيان الطبي الذي صدر مساء أمس عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، فقد تم التأكيد على أن "الحالة السريرية للبابا مستقرة. وأنَّ فحوصات الدم، التي تم تقييمها من قبل الفريق الطبي، تُظهر تحسنًا طفيفًا، لا سيما فيما يتعلق بالمؤشرات الالتهابية". وبعد تناول الفطور، قرأ بعض الصحف ثم انشغل بأعماله مع أقرب معاونيه. وقبل الغداء، تلقى سرّ الإفخارستيا.

أما في فترة بعد الظهر ١٩ شباط فبراير، استقبل البابا فرنسيس رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وفقًا لبيان صادر عن قصر "كيجي". وقد قدمت رئيسة الحكومة تمنياتها للبابا بالشفاء العاجل باسم الحكومة والأمة بأسرها. وقالت رئيسة مجلس الوزراء: "أنا سعيدة جدًا لأنني وجدته يقظًا ومتجاوبًا. لقد تبادلنا المزاح كعادتنا، ولم يفقد حسه الفكاهي المعروف".