ليلة مرت بهدوء على البابا فرنسيس في مستشفى جيميلي

أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأن الحبر الأعظم قد استيقظ وتناول الفطور ووفقًا للبيان الصادر أمس، فإن حالته الصحية في تحسن طفيف

مرت الليلة بهدوء، وفي هذا الصباح استيقظ البابا فرنسيس وتناول وجبة الفطور". هذا هو التحديث الصادر اليوم، ٢١ شباط فبراير، عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وفي البيان الذي صدر مساء أمس، تم الإعلان عن أن الحالة الصحية للبابا فرنسيس، الذي يرقد في مستشفى جيميلي في روما منذ ١٤ شباط فبراير، تشهد تحسنًا طفيفًا، دون وجود حمى، مع استقرار في المؤشرات الديناميكية الدموية. وبحسب ما تم الكشف عنه، يعاني البابا من بؤر التهاب رئوي لكنه لا يزال يتنفس بشكل طبيعي، كما أن قلبه يعمل بشكل جيد.