البابا قضى ليلة هادئة (ANSA)

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البابا قضى ليلة هادئة

التحديث الصباحي لليوم ٢٦ شباط فبراير، حول الحالة الصحية للحبر الأعظم المتواجد مستشفى جيميلي. وقد نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، التي أفادت مساء أمس بتفاصيل عن الوضع الصحي للبابا فرنسيس، والذي "لا يزال حرجًا لكنه مستقر"، كما أكدت أنه "لم تحدث نوبات تنفسية حادة، وأن مؤشرات الدورة الدموية لا تزال مستقرة"، و"أن التشخيص لا يزال غير محسوم".

في بيان صدر هذا الصباح، ٢٦ شباط فبراير، للصحفيين، أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأنه "في مستشفى جاميلي، قضى البابا ليلة هادئة وهو يستريح". كذلك مساء أمس، في بيان آخر، ذكرت دار الصحافة الفاتيكانية أن الحالة الصحية لقداسة البابا لا تزال حرجة ولكنها مستقرة. كما لم تُسجَّل أي نوبات تنفسية حادة، ولا تزال مؤشرات الدورة الدموية مستقرة. في المساء، خضع الأب الأقدس لفحص بالأشعة المقطعية لمتابعة تطورات الالتهاب الرئوي الثنائي. لا يزال التشخيص الطبي غير محسوم. أما في الصباح، وبعد تناوله القربان المقدس، فقد استأنف قداسته نشاطه المعتاد.