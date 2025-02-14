البابا فرنسيس يتوجه إلى مستشفى جيميلي في روما لإجراء فحوص ضرورية ومتابعة علاج التهاب الشعب الهوائية

أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي اليوم الجمعة ١٤ شباط فبراير بيانا حول توجه قداسة البابا فرنسيس إلى مستشفي جيميلي في روما وذلك عقب انتهائه من لقاءات صباح اليوم.

توجه قداسة البابا فرنسيس عقب انتهاء مقابلاته صباح اليوم الجمعة ١٤ شباط فبراير ٢٠٢٥ إلى مستشفى أغوستينو جيميلي في روما لإجراء فحوص ضرورية. هذا ما جاء في بيان أصدرته اليوم در الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أوضح أن التوجه إلى المستشفى يهدف أيضا إلى أن يتابع الأب الأقدس هناك، أي في وسط طبي، تَلَقي العلاج من التهاب الشعب الهوائية الذي لا يزال يعاني منه.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرنسيس قد تحدث في أكثر من مناسبة عامة عن معاناته من هذا الالتهاب الذي لا يمَكنه من أن يكمل قراءة تعليمه أو العظات والكلمات التي أعدها للمناسبات المختلفة. وقد أجرى الأب الأقدس اليوم الجمعة ما كان يتضمنه برنامجه من لقاءات في بيت القديسة مرتا قبل أن يتوجه إلى مستشفى جيميلي وذلك للمرة الرابعة منذ بداية حبريته.