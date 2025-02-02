البابا فرنسيس: لا للحرب التي تدمّر كل شيء وتدمّر الحياة!

في تحيّته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يذكر باليوم الوطني للحياة ويذكِّر بالقمة الدولية حول حقوق الأطفال التي ستُعقد غدًا في الفاتيكان

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا قداسة البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحتفل اليوم في إيطاليا بيوم الحياة تحت شعار "نقل الحياة، رجاء للعالم". أضم صوتي إلى الأساقفة الإيطاليين في التعبير عن امتناني للعديد من العائلات التي تقبل طواعية عطية الحياة وفي تشجيع الأزواج الشباب على عدم الخوف من إنجاب الأطفال إلى العالم. وأحيي الحركة الإيطالية المناصرة للحياة التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

تابع البابا فرنسيس يقول ستُعقد غدًا في الفاتيكان القمة الدولية حول حقوق الأطفال، تحت عنوان "لنحبهم ونحميهم"، والتي فرحتُ في تعزيزها وسأشارك فيها، والتي ستُعقد غدًا في الفاتيكان. إنها فرصة فريدة للفت انتباه العالم إلى القضايا الأكثر إلحاحًا التي تؤثر على حياة الصغار. أدعوكم للانضمام إليّ في الصلاة من أجل نجاحها. وفيما يتعلّق بموضوع القيمة الأساسيّة للحياة البشريّة أكرّر "لا" للحرب التي تدمّر كل شيء وتدمّر الحياة وتحثّ على احتقارها. ولا ننسينَّ أن الحرب هي هزيمة على الدوام. في سنة اليوبيل هذه، أجدد ندائي، ولاسيما للحكام المسيحيين، لكي يبذلوا كل جهد في المفاوضات لإنهاء جميع الصراعات الجارية. لنصلِّ من أجل السلام في أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل ولبنان وميانمار والسودان وشمال كيفو. أتمنى للجميع أحدًا طيبًا. ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي!

