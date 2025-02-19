ليلة هادئة للبابا فرنسيس في مستشفى جيميلي

أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم، ١٩ شباط فبراير، بأن البابا قضى الليل بهدوء. وقد خضع يوم أمس لفحص التصوير المقطعي للصدر، الذي أوصى به الفريق الصحي الفاتيكاني وفريق الأطباء في مستشفى جيميلي، والذي كشف عن إصابته بالتهاب رئوي ثنائي استدعى علاجًا دوائيًا إضافيًا.

"لقد قضى البابا ليلة هادئة، واستيقظ وتناول الفطور" هذا ما أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم، ١٩ شباط فبراير؛ وكان البابا فرنسيس، الذي لا تزال حالته الصحية معقدة، قد خضع بعد ظهر أمس لفحص التصوير المقطعي للصدر، الذي أوصى به كل من الفريق الصحي الفاتيكاني وفريق الأطباء في مستشفى جيميلي، والذي أظهر إصابته بالتهاب رئوي ثنائي، مما تطلب علاجات دوائية إضافية، وفقًا لما أعلنته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي.

وقد تلقى البابا العديد من رسائل التمنيات بالشفاء العاجل، بما في ذلك رسائل من الأطفال الذين يتلقون العلاج في وحدة طب الأورام للأطفال في مستشفى جيميلي، حيث كتبوا له رسائل وأعدوا له رسومات. ووفقًا للبيان الذي صدر مساء أمس عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، فإن الحبر الأعظم "في حالة معنوية جيدة"، وقد عبر عن امتنانه للمحبة والدعم الذي يشعر به في هذه اللحظة، وطلب، بقلب شاكر، الاستمرار في الصلاة من أجله.

