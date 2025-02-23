البابا فرنسيس يمضي ليلة هادئة بعد معاناته أمس من أزمة تنفس

بعد أزمة التنفس التي تعرض إليها السبت وإمداده بالأكسجين، إلى جانب ضرورة نقل الدم إليه، أمضى البابا فرنسيس هذه الليلة بهدوء واستراح.

أمضى قداسة البابا فرنسيس ليلة هادئة واستراح. هذا ما أكدت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم الأحد ٢٣ شباط فبراير، وذلك بعد أن عرَّفت أمس بتعرض الأب الأقدس إلى أزمة تنفس. وكان البابا، حسبما جاء في بيان لدار الصحافة أمس السبت، قد عانى صباحا من أزمة تنفس طويلة استدعت إمداده بالأكسجين. وأضاف البيان أن تحليل الدم كان قد كشف عن انخفاض في الصفائح الدموية وفي عدد كريات الدم الحمراء ما تَطَلب بدوره نقل دم للأب الأقدس. وختم بيان الأمس مشيرا إلى أنه لا يمكن التكهن بتطورات الوضع الصحي لقداسة البابا والذي أمضى يومه على مقعد لا في الفراش رغم المعاناة الأكبر مقارنة بالأيام السابقة.