البابا يؤسس لجنة من أجل جمع التبرعات للكرسي الرسولي

برئاسة معاون الوكيل للشؤون العامة، ستعمل على تشجيع المساهمات من المؤمنين، ومجالس الأساقفة، وغيرهم من المحسنين

أصدر البابا فرنسيس، في ١١ شباط فبراير ٢٠٢٥، مرسوماً بابوياً خاصاً أسس بموجبه "اللجنة الخاصة من أجل جمع التبرعات للكرسي الرسولي، وهي لجنة جديدة تتمثل مهمتها الأساسية في تشجيع التبرعات من خلال حملات مخصصة بين المؤمنين، ومجالس الأساقفة، وغيرهم من المحسنين، مع التأكيد على أهميتها لرسالة وأعمال الكرسي الرسولي الخيرية، بالإضافة إلى توفير التمويل من المتبرعين الراغبين لدعم مشاريع محددة تقدمها مؤسسات الكوريا الرومانية وحاكميّة دولة حاضرة الفاتيكان، مع احترام الاستقلالية والاختصاصات الخاصة بكل كيان وفقاً للقوانين السارية.

تتألف اللجنة حالياً من خمسة أعضاء (مع إمكانية زيادتهم إلى ستة كحد أقصى): المونسنيور روبرتو كامبيزي، معاون الوكيل للشؤون العامة في أمانة سر الدولة، وهو رئيس اللجنة. المطران فلافيو باتشي، أمين سر دائرة تعزيز وحدة المسيحيين. الأخت أليساندرا سمرِيلِّي، أمينة سر دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة. الأخت سيلفانا بيرو، نائبة أمين سر إدارة ممتلكات الكرسي الرسولي. المحامي جوزيبي بوليزي-أليبْراندي، نائب الأمين العام لحاكميّة دولة حاضرة الفاتيكان.

في أداء مهامها، ستكون اللجنة بمثابة "أداة تنسيق" لطرق جمع التبرعات الأخرى، سواء كانت مؤسساتية أم لا، مثل المساهمات المنصوص عليها في القانون الكنسي رقم ١٢٧١، أو صندوق "l’Obolo di San Pietro"، مع احترام طبيعة وأهداف كل من هذه الهيئات.

وستحدد اللجنة سنوياً حملات التوعية وجمع التبرعات الواجب إطلاقها، مع تحديد مجالات العمل وطرق التنفيذ، ووضع برنامج لجميع الأنشطة أو بعضها، كما يمكنها تكليف أحد أعضائها أو أكثر بمسؤوليات تنفيذية محددة. إضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بتحديد وتقييم المشاريع المخصصة لجمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، كما ستضع أولويات المشاريع والمبادرات الواجب اتخاذها. وفي حال عدم وجود مشاريع مقدمة من الهيئات، يمكن للجنة جمع أموال "احتياطية" لاستخدامها لاحقاً في أغراض مستقبلية. وسيتم إقرار لائحة تنفيذية في غضون ثلاثة أشهر لتنظيم عمل اللجنة وآليات تنفيذ مهامها.