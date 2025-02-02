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البابا فرنسيس: لنصلِّ إلى العذراء مريم لكي ترافقنا عبر أنوار التاريخ وظلاله للقاء الرب البابا فرنسيس: لنصلِّ إلى العذراء مريم لكي ترافقنا عبر أنوار التاريخ وظلاله للقاء الرب  (ANSA)
البابا

البابا فرنسيس: لنصلِّ إلى العذراء مريم لكي ترافقنا عبر أنوار التاريخ وظلاله للقاء الرب

في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يتأمل حول إنجيل عيد تقدمة الرب إلى الهيكل

تلا قداسة البابا فرنسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها يخبرنا الإنجيل الذي تقدّمه لنا الليتورجية اليوم عن مريم ويوسف اللذَين صعدا بالطفل يسوع إلى الهيكل في أورشليم. وقدماه بحسب الشريعة في مسكن الله، كتذكير بأنَّ الحياة تأتي من الربّ. وبينما كانت العائلة المقدسة تقوم بما كان يتم دائمًا في شعب إسرائيل، من جيل إلى جيل، حدث شيء لم يحدث أبدًا من قبل.
تابع البابا فرنسيس يقول لقد تنبّأ شيخان، سمعان وحنة عن يسوع: سبحا الله وتحدثا عن الطفل إلى "كلِّ من كان ينتظر افتداء أورشليم". لقد تردد صدى صوتهما بين حجارة الهيكل القديمة، معلنًا تحقيق انتظارات إسرائيل. إن الله حاضر حقاً في وسط شعبه: لا لأنه يسكن بين أربعة جدران، وإنما لأنه يعيش كإنسان بين البشر. وفي شيخوخة سمعان وحنّة تمّت الحداثة التي تغيّر تاريخ العالم.
أضاف الأب الأقدس يقول أما مريم ويوسف، من جهتهما، فقد كانا "يعجبان مما يقال" في يسوع. في الواقع، عندما حمل سمعان الطفل على ذراعيه، ناداه بثلاث طرق جميلة تستحق أن نتأمل بها. يسوع هو الخلاص، يسوع هو النور، يسوع هو آية معرضة للرفض. أولاً، يسوع هو الخلاص. هكذا يقول سمعان متضرّعًا إلى الله: "لقد رأت عيناي خلاصك الذي أعددته في سبيل الشعوب كلها". هذا الأمر يتركنا مندهشين على الدوام: الخلاص الشامل مُركَّز في شخص واحد! أجل، لأن في يسوع يسكن ملء الله كلّه، وملء محبته.
تابع الحبر الأعظم يقول الجانب الثاني: يسوع هو "نُورٌ يتجلى للوثنيين". كالشمس المشرقة على العالم، هذا الطفل سيخلّصه من ظلمة الشرّ والألم والموت. وما أحوجنا اليوم أيضًا إلى النور، إلى هذا النور! وأخيرًا، الطفل الذي يحتضنه سمعان هو آية معرضة للرفض "لتنكشف الأفكار عن قلوب كثيرة". يكشف يسوع عن معيار الحكم على التاريخ بأسره ومأساته، وعلى حياة كل واحد منا. هذا المعيار هو المحبة: إنَّ الذي يحب يحيا والذي يُبغض يموت.
وختم البابا فرنسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول إذ نستنير بهذا اللقاء مع يسوع، يمكننا إذن أن نسأل أنفسنا: أنا، ما الذي أتطلع إليه في حياتي؟ ما هو رجائي الكبير؟ هل يتوق قلبي إلى رؤية وجه الرب؟ هل أنتظر تجلّي مخططه الخلاصي للبشرية؟ لنصلِّ معًا إلى العذراء مريم، الأم الطاهرة لكي ترافقنا عبر أنوار التاريخ وظلاله ولكي ترافقنا على الدوام للقاء الرب.
 

٠٢ فبراير ٢٠٢٥, ١٣:٣٢

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.