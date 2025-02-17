تصريح لمدير دار الصحافة الفاتيكانية بشأن أوضاع البابا الصحية

أدلى مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني بتصريح صحفي تطرق فيه إلى الوضع الصحي للبابا فرنسيس الذي ما يزال يخضع للعلاج في مستشفى جيميلي بروما منذ الرابع عشر من الجاري.

قال المسؤول الفاتيكاني إن الحبر الأعظم يستمر في تلقي العلاج ويتفرغ، خلال فترة الراحة هذه، للصلاة وقراءة الصحف، كما يفعل عادة. وذكّر بأن البابا ترك تغريدة صباح أمس الأحد عبر فيها عن شكره لجميع الأشخاص القريبين منه والذين يتذكرونه في صلواتهم.

وقد توجه عشرات المؤمنين الإيطاليين والأجانب إلى المستشفى الروماني، يوم أمس، ووقفوا أمام تمثال البابا يوحنا بولس الثاني تعبيراً عن قربهم من البابا فرنسيس، وقالوا إنهم يصلون من أجل تعافيه. وقد عبر بعضهم عن أملهم في رؤية البابا يطل من على نافذة غرفته عند الساعة الثانية عشرة ظهراً ليتلو صلاة التبشير الملائكي.

هذا وكان البابا فرنسيس قد تلقى، يوم أمس الأحد، رسائل من مختلف أنحاء العالم تتمنى له الشفاء العاجل.