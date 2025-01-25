البابا يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في هاييتي. بيان دار الصحافة الفاتيكانية

في أعقاب اللقاء صدر بيان عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي جاء فيه أن الرئيس فولتير اجتمع لاحقا إلى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، يرافقه أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران غالاغر. وأضاف البيان أنه خلال المحادثات الودية عبر الطرفان عن ارتياحهما للعلاقات الجيدة القائمة بين هاييتي والكرسي الرسولي، وتم التوقف بعدها عند الإسهام القيّم الذي تقدمه الكنيسة الكاثوليكية في البلاد، على الرغم من الصعوبات، وليدة الأزمة الراهنة.

وقد تم التطرق أيضا إلى بعض المواضيع المتعلقة بهاييتي، شأن الأوضاع الاجتماعية والسياسية، والأمن والمشاكل الراهنة على الصعيد الإنساني وفيما يتعلق بالهجرات. وتوقف الجانبان أيضا عند الخطوات المتخذة لإيجاد حلول لهذا المشاكل بدعم من الجماعة الدولية.