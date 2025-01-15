البابا فرنسيس: لنصلِّ من أجل ارتداد قلوب صانعي الأسلحة!

في تحيّته في ختام مقابلته العامة البابا فرنسيس يعبر عن قربه من السكان المتضررين من الانهيار الأرضي في ولاية كاشين في ميانمار

في ختام مقابلته العامة حيا الأب الأقدس المؤمنين بلغات عديدة ووجه نداء قال فيه أول من أمس، اجتاح انهيار أرضي العديد من المنازل في منطقة التعدين في ولاية كاشين في ميانمار، مُسبِّبًا ضحايا ومفقودين وأضرارًا جسيمة. أنا قريب من السكان المتضررين من هذه الكارثة وأصلي من أجل الذين فقدوا حياتهم ومن أجل عائلاتهم. لا يغيبنَّ دعم وتضامن المجتمع الدولي لإخوتنا وأخواتنا هؤلاء الذين يُمتحنون. ولا ننسينَّ أوكرانيا المعذبة، وميانمار، وفلسطين، وإسرائيل، والعديد من البلدان التي تعيش في حالة حرب. لنصلِّ من أجل السلام، لأن الحرب هي هزيمة على الدوام! ولنصلِّ أيضًا، من فضلكم، من أجل ارتداد قلوب صانعي الأسلحة لأنهم بمنتجاتهم يساعدون على القتل.