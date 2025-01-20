رسالة البابا إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

"آمل أن يزدهر الشعب الأمريكي تحت قيادتكم وأن يسعى دائمًا لبناء مجتمع أكثر عدلاً، لا مكان فيه للكراهية أو التمييز أو الإقصاء" هذا ما كتبه قداسة البابا فرنسيس في رسالته إلى الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

بمناسبة تنصيبه في البيت الأبيض وجه قداسة البابا فرنسيس رسالة إلى الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب كتب فيها بمناسبة تنصيبكم كالرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، أقدم لكم أطيب التحيات وأؤكد لكم صلواتي لكي يمنحكم الله القدير الحكمة والقوة والحماية في أداء واجباتكم السامية. وإذ أستلهم من مبادئ أمتكم كأرض للفرص والترحيب بالجميع، آمل أن يزدهر الشعب الأمريكي تحت قيادتكم وأن يسعى دائمًا لبناء مجتمع أكثر عدلاً، لا مكان فيه للكراهية أو التمييز أو الإقصاء. وفي الوقت عينه، إذ تواجه عائلتنا البشرية العديد من التحديات، ناهيك عن آفة الحرب، أطلب أيضًا من الله أن يرشد جهودكم في تعزيز السلام والمصالحة بين الشعوب. ومع هذه المشاعر، أضرع إلى الله لكي يغدق عليكم وعلى عائلتكم والشعب الأمريكي الحبيب فيض البركات الإلهية.