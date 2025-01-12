البابا يترأس القداس في كابلة سكستين ويمنح سر العماد عدداً من الأطفال المولودين حديثاً

كما جرت العادة في مطلع كل عام ترأس البابا فرنسيس صباح اليوم الأحد القداس الإلهي في كابلة السكستين بالفاتيكان منح خلاله سر العماد عدداً من الأطفال المولودين حديثا، وأكد أن الكنيسة والوالدين يمنحون اليوم هؤلاء الأطفال هبة الإيمان.

قال البابا فرنسيس في كلمة مرتجلة ألقاها قبل بداية الاحتفال الديني إنه من الضروري أن يشعر الصغار بالارتياح خلال القداس. وطلب من الأمهات أن ترضعن أطفالهن لو شعروا بالجوع كي لا يبكوا، وأن يغيّرن ملابسهم إذا شعروا بالحر. ولفت إلى أنه لا بد أن نخدم الصغار اليوم من خلال سر العماد والصلوات. وأكد أن الآباء والأمهات والكنيسة يمنحون في هذا اليوم الهدية الأكبر إلى هؤلاء الأطفال، ألا وهي هبة الإيمان.

هذا ولم يلقِ البابا فرنسيس أي عظة خلال القداس بل اكتفى بكلمات قليلة طلب فيها أن نسأل الرب أن يمنو الأطفال بالإيمان والإنسانية وبالفرح العائلي.