البابا فرنسيس يستقبل منشئين وإكليريكيين من أبرشيات في إسبانيا

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان المنشئين والإكليريكيين في أبرشيات فالينسيا، اوريهويلا – اليكانتي، سيغوربي – كاستيون، مايوركا، مينوركا وايبيزا في إسبانيا.

وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة رحب في مستهلها بجميع الحاضرين، وسلط الضوء من ثم على المأساة التي شهدتها فالينسيا بسبب الفيضانات العنيفة الناجمة عن الإعصار "دانا" في أواخر تشرين الأول أكتوبر الفائت. وأشار البابا فرنسيس إلى أن المساعدة السخية التي قدّمها أشخاص كثيرون والنظرات المفعمة بالتفاني استطاعت أن تُنيرنا بحنان الله، وتوقف عند السنة المقدسة ٢٠٢٥ التي تتمحور حول الرجاء. وتابع كلمته لافتًا إلى ما قاله في مرات سابقة حول أن "الرجاء" ليس "التفاؤل". رجاؤنا له اسم، يسوع. وختم قداسة البابا فرنسيس كلمته طالبًا منهم أن يصلّوا من أجله.