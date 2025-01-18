البابا فرنسيس: العناية بالبيت المشترك وفِعل الخير دائما

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان وفدًا من Fondazione Cattolica في فيرونا في إيطاليا، وشدد في كلمته على المضي قدما في فعِل الخير دائما وللجميع بدءا من الأشخاص الأشد عوزا.

وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة للمناسبة استهلها مرحبًا بالجميع ومعربًا عن سروره للقائهم مع بداية عام ٢٠٢٥ والاحتفال بيوبيل الرجاء. معا، حجاج الرجاء، أضاف الأب الأقدس يقول، لافتًا إلى أن السير كحجاج في العالم يذكّرنا بأننا لسنا أسياده بل حراسه. وسلط الضوء على أننا مدعوون للعناية بالبيت المشترك الذي أوكله الرب لنا، أي أن نعتني به ونحافظ عليه باحترام.

وتابع البابا فرنسيس كلمته مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه المؤسسة هي ناشطة في مجالات اجتماعية عديدة، وعبّر عن سروره بمبادرات التضامن ودعم العمل التطوعي والتنشئة الثقافية والمهنية. وأثنى الأب الأقدس بشكل خاص على المبادرات المتعلقة بدعم العائلات والشباب، ذلك بالتعاون مع أبرشية فيرونا. وشجع على المضي قدما في فِعل الخير، دائما وللجميع.

وأشار البابا فرنسيس في كلمته إلى فِعل الخير للجميع بدءا من الأشد عوزا، بحسب العقيدة الاجتماعية للكنيسة التي يشهدون لها في أعمال الخير العديدة. وسلط الأب الأقدس الضوء من ثم على خدمة كرامة الإنسان، وأشار إلى أنه من خلال تعزيز الخير العام يتم تحسين روابط المجتمع الذي نشارك فيه جميعا. كما حث البابا فرنسيس الوفد على مواصلة الثقة بالعناية الإلهية.

وفي ختام كلمته إلى وفد من Fondazione Cattolica في فيرونا، دعا قداسة البابا فرنسيس الجميع إلى مواصلة القيام بعمل جيد لأن ذلك يعني زرع الرجاء والفرح والسلام، وطلب منهم ألاّ ينسوا أن يصلّوا من أجله.