البابا فرنسيس يستقبل جماعة المعهد الكهنوتي الأرجنتيني في روما

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان جماعة المعهد الكهنوتي الأرجنتيني في روما، ووجه كلمة سلط الضوء فيها على مثال القديس الأرجنتيني الكاهن خوسيه غابريل ديل روزاريو بروشيرو.

وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة بالإسبانية إلى جماعة المعهد الكهنوتي الأرجنتيني في روما أشار فيها إلى أن الدعوة هي مخطط الله في حياتنا، ما يراه الله فينا، ما يحرّك نظرته المُحبة، محبته لنا. وإذ سلط الضوء على مثال القديس بروشيرو، تابع البابا فرنسيس كلمته مشيرا إلى أن القديس بروشيرو يشدد على العمل من أجل خير القريب حتى اللحظة الأخيرة من الحياة، عطاء الذات بالكامل والتفاني من أجل الإنجيل، وعلى الاعتناء بالحياة الداخلية من خلال الحفاظ على الشعلة متقدة وذلك بتواضع كبير. وتوقف الأب الأقدس في كلمته عند الافخارستيا، وسلط الضوء على الأخوّة الكهنوتية. وفي ختام كلمته إلى جماعة المعهد الكهنوتي الأرجنتيني في روما، طلب البابا فرنسيس ألاّ ينسوا أن يصلّوا من أجله.

القديس الأرجنتيني الكاهن الأبرشي خوسيه غابريل ديل روزاريو بروشيرو. من مواليد سانتا روزا دي ريو بريميرو في السادس عشر من آذار مارس ١٨٤٠. نال السيامة الكهنوتية في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر ١٨٦٦. توفي في السادس والعشرين من كانون الثاني يناير ١٩١٤. أعلنه البابا فرنسيس قديسًا في السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام ٢٠١٦. عُرف بمساعدة الفقراء وزيارة المرضى.