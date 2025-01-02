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Driver crashes into crowd celebrating New Year's Day in New Orleans
البابا

البابا فرنسيس يؤكد حزنه وقربه وصلاته عقب الهجوم الذي وقع في نيوأورليانز

أكدت برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، موجَّهة إلى رئيس أساقفة نيوأورليانز المطران غريغوري ايموند، حزن البابا فرنسيس العميق إزاء فقدان كثيرين حياتهم وإصابة آخرين جراء الهجوم الذي وقع في نيوأورليانز. وتابعت البرقية أن الأب الأقدس يؤكد لجماعة أورليانز بكاملها قربه الروحي كما ويوكل نفوس الضحايا إلى محبة الله كلِّي القدرة الرحومة، ويصلي طالبا الشفاء والعزاء للمصابين وأقارب الضحايا. وختمت البرقية مؤكدة منح البابا فرنسيس البركة للجميع كعربون سلام وقوة في الرب.
02 يناير 2025, 14:45

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