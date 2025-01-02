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البابا فرنسيس يؤكد حزنه وقربه وصلاته عقب الهجوم الذي وقع في نيوأورليانز

أكدت برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، موجَّهة إلى رئيس أساقفة نيوأورليانز المطران غريغوري ايموند، حزن البابا فرنسيس العميق إزاء فقدان كثيرين حياتهم وإصابة آخرين جراء الهجوم الذي وقع في نيوأورليانز. وتابعت البرقية أن الأب الأقدس يؤكد لجماعة أورليانز بكاملها قربه الروحي كما ويوكل نفوس الضحايا إلى محبة الله كلِّي القدرة الرحومة، ويصلي طالبا الشفاء والعزاء للمصابين وأقارب الضحايا. وختمت البرقية مؤكدة منح البابا فرنسيس البركة للجميع كعربون سلام وقوة في الرب.