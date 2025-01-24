البابا يعيّن الكاردينال كوواكاد عميدًا لدائرة الحوار بين الأديان

يخلف الكاردينال الهندي الكاردينال أيوسو غويكست الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وسيواصل أيضًا العمل كمنسق للزيارات البابوية

عيّن البابا فرنسيس الكاردينال الهندي جورج جاكوب كوواكاد عميدًا جديدًا لدائرة الحوار بين الأديان. ويخلف الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو غويكسوت الذي توفي في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي. كما سيحتفظ الكاردينال أيضًا بمنصب منسق الزيارات الرسولية في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان.

وُلد الكاردينال كوواكاد البالغ من العمر ٥١ عامًا في شيثيبوزا بالهند في ١١ آب أغسطس ١٩٧٣. رسيم كاهنًا في ٢٤ تموز يوليو ٢٠٠٤، في أبرشيّة تشانغاناشاري. بعد حصوله على شهادة في القانون الكنسي، التحق بالخدمة الدبلوماسية للكرسي الرسولي في عام ٢٠٠٦، وعُيّن في منصب سكرتير في السفارة البابوية في الجزائر. ثم خدم منذ عام ٢٠٠٩ في السفارة البابوية في كوريا، ومن عام ٢٠١٢ في السفارة البابوية في إيران، ومن عام ٢٠١٥ في السفارة البابوية في كوستاريكا كمستشار، ومن عام ٢٠١٨ في السفارة البابوية في فنزويلا. منذ عام ٢٠٢٠، عمل في أمانة سرّ دولة حاضرة الفاتيكان في قسم الشؤون العامة. في عام ٢٠٢١، كلفه البابا فرنسيس بتنظيم الزيارات الرسولية. في ٢٥ تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢٤، عُيّن رئيس أساقفة نيصيبين للكلدان فخرًا، نال السيامة الأسقفية في ٢٤ تشرين الثاني نوفمبر التالي في تشانغاناشاري من رئيس أساقفة إرناكولام أنغامالي للسريان الملابار رفائيل ثاتيل. ثُمَّ عُيِّن كاردينالاً في كونسيستوار ٧ كانون الأول ديسمبر ٢٠٢٤.