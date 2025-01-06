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البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
البابا

البابا فرنسيس: لتساعدنا العذراء مريم لكي نعرف كيف نرى يسوع قريبًا منا

في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يدعونا للتأمل بالمجوس الذين انطلقوا بثقة يبحثون عن ابن الله المتجسّد

بمناسبة عيد ظهور الرب تلا قداسة البابا فرنسيس ظهر اليوم الاثنين صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس؛ وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة استهلّها بالقول تحتفل الكنيسة اليوم بظهور يسوع، ويركّز الإنجيل على المجوس الذين، بعد رحلة طويلة، وصلوا إلى أورشليم لكي يسجدوا ليسوع.  

تابع البابا فرنسيس يقول إذا تأملنا في الحدث، نجد أمرًا غريبًا بعض الشيء: بينما يصل هؤلاء الحكماء من بلاد بعيدة ليجدوا يسوع، فإن الذين هم قريبون منه لا يقومون بخطوة واحدة نحو مغارة بيت لحم. فالمجوس، الذين اجتذبهم النجم وأرشدهم، قد بذلوا أموالًا كثيرة، وكرّسوا وقتهم، وواجهوا المخاطر والشكوك التي كانت سائدة في ذلك الزمان، ومع ذلك، تخطّوا جميع الصعوبات لكي يصلوا إلى رؤية المسيح الملك، لأنهم يعرفون أن شيئًا فريدًا يحدث في تاريخ البشرية ولا يريدون أن يفوّتوا هذا الموعد العظيم.

أضاف الأب الأقدس يقول أمّا الذين يعيشون في أورشليم، والذين كان ينبغي أن يكونوا الأسعد والأكثر استعدادًا للذهاب إلى لقائه، فقد بقوا جالسين بلا حراك. إنَّ الكهنة واللاهوتيون قد فسّروا الكتب المقدّسة بشكل صحيح، وقدّموا للمجوس إرشادات حول المكان الذي سيجدون فيه المسيح، ولكنهم لم يتحرّكوا من "مقاعدهم". كانوا مكتفون بما لديهم، ولم ينطلقوا في البحث، ولم يعتقدوا أنه يستحقّ العناء أن يخرجوا من أورشليم.

تابع الحبر الأعظم يقول هذا الأمر، أيها الإخوة والأخوات، يدعونا إلى التفكير، لا بل يستفزّنا بطريقة ما، لأنه يولِّد فينا السؤال: نحن اليوم، إلى أي فئة ننتمي؟ هل نحن أشبه بالرعاة، الذين انطلقوا مسرعين إلى المغارة في الليلة نفسها، وبالمجوس الذين انطلقوا بثقة يبحثون عن ابن الله المتجسّد؟ أم أننا أشبه بالذين على الرغم من كونهم قريبين جسديًا من يسوع، إلا أنهم لم يفتحوا له أبواب قلوبهم وحياتهم، وبقوا منغلقين غير مبالين بحضوره؟

أضاف الأب الأقدس يقول وفقًا لإحدى القصص، وصل ملكٌ مجوسٍ رابعٌ متأخرًا إلى أورشليم، تحديدًا أثناء صلب يسوع. إنها قصة جميلة، وليست تاريخية، لكنها قصة رائعة. لقد تأخر في الطريق لأنه كان يساعد المحتاجين، مُقدِّمًا لهم الهدايا الثمينة التي كان قد حملها للمسيح. وفي النهاية، جاء إليه شيخٌ وقال له: "الحق أقول لك، كل ما فعلته لواحدٍ من إخوتنا، فقد فعلته لي". إن الرب يفعل كل ما فعلناه نحن للآخرين.

وختم البابا فرنسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول لنطلب من العذراء مريم أن تساعدنا، لكي، وإذ نتشبّه بالرعاة والمجوس، نعرف كيف نرى يسوع قريبًا منا، في الإفخارستيا، وفي الفقير، وفي المتروك، وفي الأخ والأخت.

06 يناير 2025, 12:42

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.