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البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
البابا

البابا فرنسيس: في قلب مريم ينبض رجاء الفداء والخلاص لكل خليقة!

"لتعلمنا مريم، أم الله القديسة، أن نحفظ في قلوبنا فرح الإنجيل ونشهد له في العالم" هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي في عيد القدّيسة مريم والدة الله

لمناسبة احتفال الكنيسة بعيد العذراء مريم أم الله، في الأول من كانون الثاني يناير من كل عام، تلا قداسة البابا فرنسيس ظهر اليوم الأربعاء صلاة التبشير الملائكي مع وفود الحجاج والمؤمنين في الفاتيكان، وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها تستمر دهشة وفرحة الميلاد في الإنجيل الذي تقدّمه لنا الليتورجيا اليوم، الذي يروي وصول الرعاة إلى مغارة بيت لحم. في الواقع بعد إعلان الملائكة، "جاؤوا مُسرعين، فوَجَدوا مريمَ ويوسُفَ والطِّفلَ مُضجَعاً في الـمِذوَد". هذا اللقاء يملأ الجميع بالدهشة، لأن الرعاة "جعَلوا يُخبِرونَ بِما قيلَ لَهم في ذلك الطِّفْل": المولود الجديد هو "المخلص"، "الـمَسيحُ الرَّبّ".

تابع البابا فرنسيس يقول لنتأمل فيما رآه الرعاة في بيت لحم، أي الطفل يسوع، وأيضًا فيما لم يروه، أي قلب مريم، الذي كان يحفظ جميع هذه الأمور ويتأملها. أولاً، الطفل يسوع: هذا الاسم العبري يعني "الله يخلّص"، وهذا هو بالضبط ما سيفعله. إنَّ الرب في الواقع قد جاء إلى العالم لكي يعطينا حياته. لنفكر في هذا الأمر: جميع البشر هم أبناء، لكن لا أحد منا اختار أن يولد. أما الله فقد اختار أن يولد من أجلنا: ويسوع هو إظهار محبته الأبدية واللامتناهية، التي تحمل السلام إلى العالم.

أضاف الأب الأقدس يقول إلى جانب المسيح المولود، الذي يُظهر رحمة الآب، نجد قلب مريم، العذراء الأم. هذا القلب هو الأذن التي سمعت بشارة الملاك جبرائيل؛ هذا القلب هو يد الزوجة التي أُعطيت ليوسف؛ هذا القلب هو العناق الذي غمر أليصابات في شيخوختها. في قلب مريم، أمنا، ينبض رجاء الفداء والخلاص لكل خليقة. إنَّ الأمهات يحملن دائمًا أبنائهن في قلوبهن. واليوم، في أول يوم من السنة، المكرس للسلام، لنفكر في جميع الأمهات اللواتي يفرحن بقلوبهن، وفي جميع الأمهات اللواتي تفيض قلوبهن ألمًا، لأن أبناءهن انتُزعوا منهن بسبب العنف، والكبرياء، والكراهية. ما أجمل السلام وما أفظع الحرب التي تمزق قلوب الأمهات!

وختم البابا فرنسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول في ضوء هذه التأملات، يمكن لكل منا أن يسأل نفسه: هل أعرف كيف أبقى صامتًا متأملًا في ميلاد يسوع؟ وهل أحاول أن أحفظ في قلبي هذا الحدث، ورسالة الصلاح والخلاص التي يحملها؟ وكيف يمكنني أن أرد على عطية عظيمة كهذه بتصرف سلام، ومغفرة ومصالحة مجاني؟ لتعلمنا مريم، أم الله القديسة، أن نحفظ في قلوبنا فرح الإنجيل ونشهد له في العالم.

01 يناير 2025, 12:20

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.