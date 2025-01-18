كلمة البابا إلى مؤسسة الحرس السويسري البابوي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها

"أود أن أغتنم فرصة لقائي بكم لكي أعبّر لكم عن امتناني العميق للدعم السخي الذي قدمتموه للحرس السويسري البابوي خلال هذه السنوات الخمس والعشرين. وآمل أن تستمروا في عملكم المُقدَّر في المستقبل أيضًا" هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس في كلمته إلى مؤسسة الحرس السويسري البابوي

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء مؤسسة الحرس السويسري البابوي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها وللمناسبة وجّه الأب الأقدس كلمة رحّب بها بضيوفه وقال

لخمس وعشرين سنة خلت، خلال اليوبيل الكبير لعام ٢٠٠٠، تم تأسيس مؤسسة الحرس السويسري البابوي. والآن، بدأ للتو يوبيل آخر، يتزامن بسعادة مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسكم. ومن الجميل أن تحتفلوا بهذه المناسبة من خلال حج إلى روما، يمكنكم أن تجددوا فيه إعلان الإيمان بيسوع المسيح، ابن الله الحي، عند قبور الرسل.

تابع الأب الأقدس يقول في الواقع، يجب أن يكون التزامكم الثمين دائمًا مشبعًا بروح الإيمان والمحبة، لأن مساعدة الحرس السويسري البابوي تعني دعم خليفة بطرس في خدمته للكنيسة الجامعة – وأنا شخصيًا ممتن جدًا للخدمة الأمينة التي يقدمها الحرس. لقد تغيرت طبيعة عمل الحرس السويسري كثيرًا مع الزمن، لكن هدفه يبقى دائمًا حماية البابا. ويتضمن هذا الأمر أيضًا المساهمة في استقبال العديد من الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم لرؤيته.

أضاف الحبر الأعظم يقول تدعم مؤسستكم الحرس بطرق ومجالات مختلفة: في المقام الأول، هي تعمل من أجل العائلات، لاسيما فيما يتعلق بتعليم وتنشئة الأبناء في المؤسسات التعليمية المناسبة. وقد أصبح هذا الجانب أكثر أهمية، نظرًا لزيادة عدد الحراس المتزوجين، وكون خير العائلات أساسيًا للكنيسة والمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، توفر المؤسسة الوسائل اللازمة لضمان وتحسين وتحديث الكفاءة المهنية وأساليب العمل والمعدات والبنى التحتية. وأخيرًا، أنتم تقدمون دعمًا قيمًا لجميع الذين يعودون إلى وطنهم بعد انتهاء خدمتهم في الفاتيكان. جميع هذه الأمور هي ضرورية لكي يتمكن الحراس من أداء خدمتهم الثمينة بأقصى فعالية ولصالح الجميع.

تابع الأب الأقدس يقول إن التعاون بين مؤسستكم والحرس السويسري البابوي هو نموذج يحتذى به، لأنه يظهر أنّه لا يمكن لأي واقع أن يستمر بمفرده. جميعنا بحاجة إلى مساعدة ودعم بعضنا البعض، وهذا الأمر ينطبق عليكم وعلى الجماعات الفردية، وكذلك على الكنيسة ككل. لذلك، أود أن أغتنم فرصة لقائي بكم لكي أعبّر لكم عن امتناني العميق للدعم السخي الذي قدمتموه للحرس السويسري البابوي خلال هذه السنوات الخمس والعشرين. وآمل أن تستمروا في عملكم المُقدَّر في المستقبل أيضًا.

وختم البابا فرنسيس كلمته بالقول أطلب منكم أن تصلّوا من أجلي، وأنا أؤكد لكم ذكري لكم في صلواتي من أجلكم ومن أجل نواياكم.

