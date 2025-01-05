البابا فرنسيس: الحرب هي هزيمة، على الدوام!

في كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس يدعو المجتمع الدولي لضمان احترام القانون الإنساني في الصراعات

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحييكم جميعًا، يا مؤمني روما ويا أيها الحجاج القادمين من مختلف البلدان. وأحيي بشكل خاص أساتذة التعليم المسيحي في أبرشية زغرب. أيها الأعزاء، أتمنى لكم كل التوفيق في عملكم الذي له أهمية كبيرة في التربية الثقافية والروحية والأخلاقية للأجيال الجديدة.

ونحن، تابع البابا فرنسيس يقول لنواصل الصلاة من أجل السلام في أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل ولبنان وسوريا وميانمار والسودان. وليعمل المجتمع الدولي بحزم لضمان احترام القانون الإنساني في الصراعات. كفى استهداف المدنيين، كفى استهداف المدارس، والمستشفيات، كفى استهداف أماكن العمل! لا ننسينَّ أبدًا أن الحرب هي هزيمة، على الدوام! أتمنى للجميع يوم أحد مبارك. ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.

